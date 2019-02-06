خسائر وتوقعات النفط وقفزة سناب شات الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

2019/02/06 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت خسائر أسعار النفط والتوقعات بشأنها اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى جانب نتائج الأعمال القوية لشركة "سناب شات".





وتمكنت أرباح وإيرادات "والت ديزني" من تجاوز توقعات المحللين، كما قلصت "سناب شات" خسائرها في الربع الأخير من 2018، وحققت إيرادات قياسية خلال نفس الفترة.





خسائر وتوقعات بشأن النفط

انخفضت أسعار النفط نحو 1.7% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وترقب بيانات المخزونات الأمريكية.





ومن جانبه توقع الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي" تحسن ظروف سوق النفط خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن أسعار الخام ستكون أكثر قوة خلال العام الجاري.





كما توقع محلل في شركة "وود ماكينزي" تراجع إنتاج النفط في فنزويلا أدنى مستوى مليون برميل يومياً، بعد تطبيق العقوبات الأمريكية ضد كاراكاس.





أما أسعار الذهب فقد تراجعت هامشياً للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم، مع صعود الدولار الأمريكي.





مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم عند أعلى مستوى بشهرين، ليربح "داو جونز" 170 نقطة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، عن نمو نشاط الخدمات بالولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ يوليو الماضي، مع هبوط الطلبيات الجديدة والإنتاج.





وأغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر، حيث ارتفعت باكثر من 1% مسجلاً أعلى مستوى في 9 أسابيع.





وفي منطقة اليورو، تراجع النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى في 5 سنوات ونصف خلال الشهر الماضي، كما سجلت مبيعات التجزئة أول هبوط في 3 أشهر.





كما أظهرت بيانات أخرى، تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا مسجلاً ثاني أضعف قراءة منذ 2012، بينما تعافت مبيعات التجزئة البريطانية من أدنى مستوى في 10 سنوات.





في حين تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم، للمرة الأولى في 4 جلسات مع إعلان نتائج أعمال للشركات.





الدولار يواصل التعافي والإسترليني يتراجع

واصلت العملة الأمريكية صعودها لليوم الثاني على التوالي عند أعلى مستوى في 10 أيام أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين لخطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم.





في حين تراجع الإسترليني أدنى مستوى 1.30 دولار خلال تعاملات اليوم، لأول مرة في أسبوعين، بعد بيانات اقتصادية سلبية.





فيما توقع مسؤول سابق في بنك اليابان أن يشهد الين مكاسب قوية خلال الأشهر المقبلة عند مستوى 95 ين لكل دولار أمريكي.





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