دوريات النجدة تلقي القبض على سارق قام بقتل صاحبة دار

2019/02/06 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دوريات نجدة قاطع الحسينية من القاء القبض على شخص قام باقتحام

دار وسرقة مخشلات ذهبية وقتل صاحبة الدار بآلة جارحة وطعن امرأة اخرى

في منطقة الجريخي في الحسينية وعند استفاقة المرأة الثانية تمكنت من

التعرف على القاتل اذ هو جيران المجني عليها وعلى الفور قامت دوريات

النجدة من تطويق المنطقة والقاء القبض على القاتل وعند استنطاقه اعترف

على اثنين آخرين اشتركوا معه بالجريمة وعلى الفور تم القاء القبض

عليهم وتسلميهم الى الجهات المختصة .إعلام نجدة بغداد.

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