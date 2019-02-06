مسؤول إيطالي يلتقي زعماء السترات الصفراء الفرنسية ويشيد برياح التغيير

2019/02/06 | 01:38

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لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي - أرشيف رويترز

قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إنه التقى مع زعماء حركة السترات الصفراء الفرنسية المناهضة للحكومة، الثلاثاء، ما يمثل اختبارا آخر على الأرجح للعلاقات المتوترة بالفعل بين روما وباريس.

وأضاف مايو، الذي يتزعم حزب حركة (5-نجوم) الشعبوي المناهض للمؤسسات، أنه توقف في أثناء رحلة طيران في فرنسا، حيث التقى مع كريستوف شيلونكون زعيم حركة السترات الصفراء والمرشحين على قائمة الحركة الشعبية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في شهر مايو/ أيار.

وقال مايو، على تويتر، “رياح التغيير عبرت جبال الألب”، وكان نائب رئيس الوزراء قد عبر من قبل عن دعمه لهذه الحركة.

وشكلت احتجاجات السترات الصفراء، التي شابتها أحداث عنف، منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تحديا سياسيا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انحسر تأييد قاعدة الناخبين الفرنسيين لأجندته الإصلاحية.

ووجه دي مايو وماتيو سالفيني، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء الإيطالي من حزب الرابطة اليميني، انتقادات لماكرون على مدى الأسابيع الماضية وعبرا عن دعمهما لخصومه السياسيين، متهمين باريس بإفقار أفريقيا وعدم فعل أي شيء لتحقيق السلام في ليبيا.

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير إيطاليا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال ماكرون بعدها إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هو السياسي الإيطالي الوحيد الذي سيتعامل معه.

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