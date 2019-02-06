سطا على الدار وقتل صاحبته …ثم القي القبض عليه

2019/02/06 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ألقت دوريات النجدة في منطقة الحسينية ببغداد القبض على مجرم قام بقتل امراة وجرح اخرى اثناء سطو مسلح على الدار .وجاء في بيان لإعلام نجدة بغداد:” تمكنت دوريات نجدة قاطع الحسينية من القاء القبض على شخص قام باقتحام دار وسرقة مخشلات ذهبية وقتل صاحبة الدار بآلة جارحة وطعن امرأة اخرى في […]

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