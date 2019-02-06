مرسيليا يعود الى سكة الانتصارات

2019/02/06 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل هدف الفوز المدافع بوبكر كامارا برأسية عجز حارس بوردو عن صدها، وهو هدفه الاول في الدوري هذا الموسم (42).واحتاج حكم اللقاء إلى الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو (VAR) لإلغاء هدف سجله مهاجم مرسيليا الغيني بونا سار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3) بسبب حالة تسلل. ولعب بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه المهاجم الدولي النيجيري صامويل كالو إثر تدخل خشن من الخلف على الارجنتيني لوكاس أوكامبوس. واقيمت المباراة امام مدرجات خالية بعد قرار لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي باقفال مدرجات ملعب "فيلودروم" بشكل كامل كتدبير وقائي، على خلفية الاحداث التي حصلت ضد ليل (1-2) في المرحلة الثانية والعشرين.كما غاب عن اللقاء مدرب مرسيليا رودي غارسيا الموقوف وحل بدلا منه مساعده فريدريك بومبار.وتقدم مرسيليا مؤقتاً للمركز السابع برصيد 34 نقطة بفارق الاهداف عن كل من رينس ونيس، فيما تجمّد رصيد بوردو عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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