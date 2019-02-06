2019/02/06 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت خسائر "سناب شات" في الربع الأخير من العام الماضي، فيما حققت إيرادات قياسية خلال نفس الفترة، وتجاوز عدد المستخدمين توقعات المحللين.





وقالت الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق "سناب شات"، اليوم الثلاثاء، إنها حققت خسائر بقيمة 191.66 مليون دولار (14 سنتاً للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 349.97 مليون دولار (28 سنتاً للسهم) في فترة المقارنة من عام 2017.





أما على مستوى نصيب السهم من الخسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فبلغ 4 سنتات للسهم في الربع الأخير من 2018، مقابل 13 سنتاً للسهم في الربع ذاته من العام السابق.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الخسائر سوف يسجل 19 سنتاً للسهم في الربع الرابع من 2018.





أما فيما يتعلق بإيرادات "سناب شات" فسجلت مستوى قياسي عند 389.8 مليون دولار في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 285.7 مليون دولار في الربع المقارن من 2017.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "سناب شات" سترتفع عند 377.2 مليون دولار.





وأوضحت البيانات أن عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي على تطبيق "سناب شات" استقر عند نفس مستويات الربع الثالث والبالغة 186 مليون مستخدم، ومقارنة مع 187 مليون مستخدم في نفس الفترة من 2017.





بينما كانت التوقعات قد أشارت إلى أن عدد المستخدمين سيتراجع عند 184.3 مليون مستخدم خلال نفس الفترة.





وفي إجمالي العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بلغت 1.18 مليار دولار، مقارنة مع 825 مليون دولار في 2017.





وارتفع سهم "سناب شات" نحو 17% في تعاملات ما بعد الجلسة ليصل إلى 7.04 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سناب شات" تحقق إيرادات قياسية بالربع الرابع..وعدد المستخدمين يتجاوز التوقعات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سناب شات" تحقق إيرادات قياسية بالربع الرابع..وعدد المستخدمين يتجاوز التوقعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).