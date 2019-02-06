أليسون يلوم عدم ثقة اللاعبين في التعادل مع وست هام

2019/02/06 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول إحباطه من افتقاد زملائه للثقة خلال مواجهتهم الأخيرة مع وست هام يونايتد.

وقال أليسون:"أعتقد أنه كان لدينا بعض اللمحات في المباراة، بعض اللحظات من عدم الأمان".



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وأضاف:"لقد بدأنا بالتسجيل، ولكن من تلك اللحظة بدأنا نخطئ بعض التمريرات السخيفة التي لم نكن نخطئها في المعتاد".

وتابع:"أعتقد أن الفريق فقد بعض الثقة في تلك المباراة، بينما اكتسبها الخصم".

يذكر أن ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لمثله، ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي إلى 3 نقاط.





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