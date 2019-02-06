2019/02/06 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شقيق الروائي القتيل: عائلة أخي تريد لقاء عبد المهدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق الروائي القتيل: عائلة أخي تريد لقاء عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيق الروائي القتيل: عائلة أخي تريد لقاء عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).