2019/02/06 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُصي علي

ترى ماذا تفعلين الآن

هل تسمعين أغنية تشاركنا سماع لحنها يوما

أم تقرأين كتاباً تفوح منه أبجديتي المعجونة بالحبّ

هل تشربين نخبّ صمتي وأنا بعيد عنكِ لا يصلكِ صوتي

أم ترتشفين فنجان غيابي القاسي وهو محلّى بقطعتي شوق

هل تستندين على اريكتك وأنت تتابعين البرامج المملّة

أم أصبح يومكِ برنامجاً مشفراً لأنه لا يلتقط ترددّي ..؟؟

ترى ماذا تفعلين الان

هل تقرأين رسائلي المبللة بالحنين اليكِ

أم تمسحين باصابعك على كل حرف كتبته لكِ

هل تضحكين على تصرفاتي الطفولية التي افتعلتها معكِ

وعلى المواقف التي رسمت البسمة غصباً على وجهكِ

أم أنك تغمضين عينيكِ الان وتستدعين شيطان جنوني

كي يمارس الأثم معك وتشاركيه متعة الذنب والخطيئة

ترى ماذا تفعلين الان

هل تفكرين أن نار جهنم كان وقودها الناس والحجارة

وأني الرجل الوحيد الذي أوقد نار جحيمك دون حجارة

أم تتسائلين الى أي مدى قد أتمادى في شحذ سكين صدّي

وأنا أعلقها على رقبتكِ كي أذبحكِ بالشوق والحنين إليّ

هل تعتقدين أنكِ مررتي بذاكرتي سهواً و سقطتي في بطنّ فراقي

وأنه عليك أن تبتهلي بالدعاء كي يفكّ الله أسرك لأنك من الظالمين

ترى ماذا تفعلين الان

لا أدري تماما ما الذي تفعلينه وما الذي تفكري أن تفعلينه

ولكني أعلم علم اليقين أنه في الخمس ثواني القادمة

سيرتعش قلبكِ وسترتجف أصابعكِ وسيقتلك اللهاث

حين يدقّ جهازك الجوال و يظهر على الشاشة اسمي ..؟؟

على حافة الوجع

لا أعرف ماذا تفعلين الآن

سوى أنكِ تقرآين آية الغياب

من حنجّرة مشتاقة عطشى

تردديها سبع مرات على قلبكِ

كي يستكين الوجع والشوق..؟؟

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