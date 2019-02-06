رئيس القيادة المركزية الأميركية يحذر من تهديد داعش بعد الانسحاب من سوريا

2019/02/06 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حذر جنرال أميركي كبير يوم الثلاثاء من أن تنظيم داعش سيشكل تهديدا دائما بعد انسحاب أميركي مقرر من سوريا، قائلا إن التنظيم المتشدد مازال يحتفظ بقادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، مما سيغذي قدرته على مواصلة القتال.وتمثل تصريحات الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأميركية أحدث تحذير من جانب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين بشأن […]

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