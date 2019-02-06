حكومة لبنان الجديدة تنأى بنفسها عن الصراع السوري

2019/02/06 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكرت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم الثلاثاء أنها ستلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، مثل الحرب السورية، بعد محادثات لتحديد السياسات التي ستتبعها في الفترة المقبلة.وأعلن لبنان مبدأ ”النأي بالنفس“ عام 2012 لإبقاء الدولة المنقسمة بشدة على نفسها بعيدة من الناحية الرسمية عن النزاعات الإقليمية المعقدة مثل الحرب الطويلة في سوريا.وكانت […]

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