2019/02/06 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجاد الحجي

تَعَالي نُعِيد بَعْض الذِّكْريَات

نَرْمِي اللَّيْل بِأَشْيَاء مِثل القَهْقَهَات

وبِشَوق أحَدِنا المُتعبِ

بِطقوسِ الإِنتظَار

تَعَالي نُعِيد أحْلاَم البَارحَة

بِعناقٍ لَطِيف

كمَا كَان يَفْعل أَحَدُنَا

عند صَهِيل الإِشْتياق

ثُّمَّ نَسْقِي سَنابِل حُبِّنَا بِمَاء أُمنِياتِنا

لم أعد أَحْزَن كالسَّابِق

بِالرَّغم من مَوْتِ قلوبنَا

وذبُولِ أحْلاَمِ سِنيننَا

كذلك القَمر البَعِيد

ذلك القَمر الذي كنا نقصُّ

عَليْه حَكَاياناَ

تَعَالي

نُضِيء غَسقَ اللِّيَالِي

واقرأ لك بَعض قصَائدِي

وأن ثمّةَ شيْء في هذا الليلِ

يَموت سَرِيعاً

كهذا المسَاء المُحَّمل

بِأصْواتِ التَّوَابيت البارِدة

تَصطَاد النجُوم بِشُبَّاك الأُمْنِيَات

وجَمِيعُ الأمْوَات كَانوا مُجرّد نُدُوب

ونحْن كُنا الطَّعْنَةَ القَاتِلَة...

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