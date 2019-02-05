ثغره يندى بالتقبيل

2019/02/06 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشاعر حامد الشاعر

ثغر الحبيب الحلو بالتقبيل ـــــــــ قد طاب مات القلب بالتقتيل

قد صرت أعمى في ليالي حبه ـــــــــ و النور فوق الرأس كالإكليل

في حقه قد قلت منطق حكمتي ـــــــــ و الشعر كالإنجيل و التنزيل

سحر الجمال يطيب عند عيونه ـــــــــ كالنور عند الفجر بالتجميل

كالبدر في عليائه في فجره ـــــــــ نلقاه بالتسبيح و التهليل

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أضواؤه تسبي النجوم عيونها ـــــــــ يحلو الهوى بالوصل و التوصيل

و الحب صار شريعتي بطبيعتي ــــــــــ قانونه المعمول بالتفعيل

بشرى خلاصي في مناصي حبه ـــــــــ ذكراه تحيي القلب كالإنجيل

و قضيتي مرفوعة و أمامه ـــــــــ دهري تسود بقوة التدويل

مأخوذه الأسرار و الأنوار في ـــــــــ دنيا الهوى في القلب بالتنقيل

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قد عم كالبحر المديد نوالها ـــــــــ مأخوذة الأرزاق بالتنويل

في فعلهم يلقى الأذى يرمي العدى ــــــــ بالقول أصحاب الهوى و القيل

أروي أساطيري التي لا تنتهي ـــــــــ في مسرح الأحداث بالتمثيل

في الدهر أسردها حكايات الهوى ــــــــــ إن مت يروى الخبْر بالتكميل

و على سواه بسحره أو حسنه ـــــــــ فالشاعر المفضول بالتفضيل

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يكسو كيان الروح شعري ثوبه ـــــــــ و تخيطه الأزمان بالتفصيل

يحظى حبيبي رأسه بزمانه ـــــــــ حبي بإكليلي مدى التكليل

يحلو خيالي في العيون و واقعي ـــــــــ قانونه المحكوم بالتنزيل

في الشعر أبني هيكلي أو كعبتي ـــــــــ و الدهر هدم بيته بالفيل

يا شعبنا المختار عش حرا كما ـــــــــ تهوى و مت في التيه و التضليل

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قد نامت الملك الضليل جفونه ـــــــــ مقرونة الأسباب بالتعليل

تاهت بلادي في صحاري جهلها ـــــــــ و الشعب ذاق سياسة التجهيل

و الشعر ملحمتي بميرح دولتي ـــــــــ قد عز بالتعظيم و التبجيل

خيراته شعري على أرضي جرت ــــــــ و ضفافه مملوءة كالنيل

و أموت في حبي شهيدا جثتي ـــــــــ تبقى تقطع فيه بالتمثيل

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