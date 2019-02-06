نيوبورت يواجه مانشستر سيتي في ثمن النهائي

2019/02/06 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل روبي ويلموت (47) وبادريغ أموند (67) الهدفين.وعبر ولفرهامبتون الوحيد من الدرجة الممتازة الذي أرغم على اعادة مباراته بتعادله مع شروزبره (ثانية) 2-2، الى ثمن النهائي بتغلبه بصعوبة على الأخير 3-2.وخرج بارنيت الفريق الهاوي الوحيد (درجة رابعة) من المنافسة بسقوطه أمام مضيفه برنتفورد (أولى) 1-3.وتغلب كوينز بارك رينجرز (اولى) على بورتسموث (ثانية) 2-صفر.وتقام آخر مباراة معادة في الدور الرابع الأربعاء وتجمع وست بروميتش ألبيون (أولى) مع ضيفه برايتون.وهنا برنامج الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته من 15 الى 18 شباط/فبراير:بريستول (اولى) - ولفرهامبتونويمبلدون (ثانية) - ميلوول (اولى)دونكاستر (ثانية) - كريستال بالاسنيوبورت (ثالثة) - مانشستر سيتيتشيلسي - مانشستر يونايتدسوانسي (أولى) - برنتفورد (أولى)كوينز بارك رينجرز (أولى) - واتفوردبرايتون أو وست بروميتش ألبيون - دربي كاونتي (أولى)

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