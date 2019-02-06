أسعار الذهب ترتفع مع ترقب السوق لخطاب ترامب

2019/02/06 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفع الذهب قليلا يوم الثلاثاء بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونجرس، لكن صعود الدولار وأسواق الأسهم العالمية قلص المكاسب.وبحلول الساعة 1855 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.2 بالمئة إلى 1314.66 دولارا للأوقية […]

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