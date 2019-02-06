الأمم المتحدة تدعو الى سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن 

2019/02/06 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث لطرفي الحرب اليمنية يوم الثلاثاء إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام.وقال جريفيث إن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر ثلاثة أيام في عمان […]

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