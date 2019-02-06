توتر بين روما وباريس… مسؤول إيطالي يلتقي زعماء السترات الصفراء الفرنسية

2019/02/06 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه التقى مع زعماء حركة السترات الصفراء الفرنسية المناهضة للحكومة يوم الثلاثاء، مما يمثل اختبارا آخر على الأرجح للعلاقات المتوترة بالفعل بين روما وباريس.وأضاف مايو، الذي يتزعم حزب حركة (5-نجوم) الشعبوي المناهض للمؤسسات، أنه توقف أثناء رحلة طيران في فرنسا حيث التقى مع […]

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