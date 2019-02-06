فيردر بريمن يطيح بدورتموند من كأس ألمانيا

2019/02/06 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:05.02.2019 | 22:34 GMT | آخر تحديث:05.02.2019 | 22:35 GMT | الرياضة

Reuters

انتزع فيردر بريمن بطاقة العبور إلى دور الثمانية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، من مضيفه بوروسيا دورتموند، بفوزه عليه بركلات الترجيح، في لقاء مثير جمعهما اليوم الثلاثاء.

وسجل ثلاثية فريق فيردر بريمن خلال المباراة والشوطين الإضافيين كل من، لاعب خط الوسط الكوسوفي ميلوت راشيتسا، والمهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، ومارتن هارنيك، في الدقائق (5، 108، 119) على الترتيب،.بينما سجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من، ماركو رويس، والأمريكي كريستيان بوليشيتش، والمغربي أشرف حكيمي، في الدقائق (45، 105.



113) على الترتيب، من زمن اللقاء.وابتسمت ركلات الترجيح، بعد مباراة دراماتيكية مثيرة، لفريق فيردر بريمن، الذي حسمها لصالحه بنتيجة (4-2)، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، في مدينة بوروسيا دورتموند.المصدر: "sportbox.ru"

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