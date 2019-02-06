إيران ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبي لتجاربها الصاروخية

2019/02/06 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رفضت إيران يوم الثلاثاء انتقاد الاتحاد الأوروبي لبرنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية وسجلها الحقوقي، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر في العلاقات بين الجانبين اللذين يسعيان لإنقاذ اتفاق نووي تحيطه المشكلات.وجاءت التعليقات الإيرانية بعد يوم من انتقاد الاتحاد الأوروبي لتجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها إيران وتعبيره عن مخاوفه من دور إيران في زيادة […]

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