انتهاكات مدرسة للمتشددين تثير صدمة في تونس

2019/02/06 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس – أعربت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، عن “صدمتها” بعد الكشف عن التجاوزات الكثيرة التي تعلقت بـ“المدرسة القرآنية” في مدينة الرقاب

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