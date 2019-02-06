سنجار.. عقدة الملف الأمني الإقليمي في العراق

2019/02/06 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها العراق، تبرز بين الفينة والأخرى قضية منطقة سنجار المسيطر عليها من قبل قوات حزب العمال

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