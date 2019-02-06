“السلطان” أردوغان يغادر الشعبوية ويبدأ بتقديم التنازلات

2019/02/06 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – لا يكفّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق الشعارات القوية بشأن عزمه إقامة منطقة آمنة شرق الفرات، ولو أدى

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