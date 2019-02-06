الاقتصاد المصري سيصبح ضمن السبعة الأكبر عالميا.. حقيقة أم وهم؟

2019/02/06 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “مصر قد تصبح ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، بناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 8.2 تريليونات دولار”.تصريح صدر

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