2019/02/06 | 06:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء ترامب وكيم..موقع يكشف يوم ومكان "القمة الثانية" قال موقع بوليتيكو، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.و كشف ترامب الموعد خلال اجتماع مع مذيعين تلفزيونيين في وقت سابق .ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل عن القمة مع كيم خلال خطابه السنوي لحالة الاتحاد.ولم يتضح بعد في أي مدينة ستعقد القمة.وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال قبل الأسبوع الفائت، إنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي ستعقد في مكان ما في آسيا.

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