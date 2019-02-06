2019/02/06 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجلينا جولي تزور أكبر تجمع للاجئين في العالم زارت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مخيمات اللاجئين الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلادش.ونددت جولي بتقاعس العالم عن منع حدوث الأزمة التي شهدت نزوح 730 ألف شخص من ديارهم.وتحدثت نجمة هوليوود أمام حشد من اللاجئين من فوق قمة تل في مخيم كوتابالونغ، وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم، الواقع في منطقة كوكس بازار في بنغلادش. وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه الأمم المتحدة، إنها تستعد لتوجيه نداء جديد لتقديم 920 مليون دولار للاجئين الذين فروا من القمع العسكري الوحشي في ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش.واتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية "بنية الإبادة الجماعية" أثناء الحملة العنيفة التي قضت على المئات من قرى الروهينغا في غرب ولاية راخين.

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