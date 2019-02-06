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كاتب معروف : ايران تسعى لاستهداف مرجعية النجف !!
2019/02/06 | 07:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

 إتّهم الكاتب والباحث المعروف " غيث التميمي" ايران بتجنّيدها لحزب الدعوة للسيطرة عل...

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