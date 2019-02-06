كاتب معروف : ايران تسعى لاستهداف مرجعية النجف !!

2019/02/06 | 07:45

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بغداد- العراق اليوم:

إتّهم الكاتب والباحث المعروف " غيث التميمي" ايران بتجنّيدها لحزب الدعوة للسيطرة عل...





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