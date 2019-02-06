2019/02/06 | 07:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
خصّ المفكر والسياسي العراقي المعروف " حسن العلوي " موقعنا بتسجيل هاجم فيه من اتهمه بالتر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حسن العلوي : يهاجم عبر " العراق اليوم " قياديين في حزب الدعوة!!) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
خصّ المفكر والسياسي العراقي المعروف " حسن العلوي " موقعنا بتسجيل هاجم فيه من اتهمه بالتر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حسن العلوي : يهاجم عبر " العراق اليوم " قياديين في حزب الدعوة!!) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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