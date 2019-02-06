إنتاج الغاز المصري يقفز في 72 ساعة

2019/02/06 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتاج الغاز المصري يقفز في 72 ساعةقال وزير البترول المصري، إن طاقة إنتاجية تبلغ 400 مليون قدم مكعبة يومي، ستدخل الخدمة في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير، موضحا أن تلك الزيادة ستأتي من حقلي جيزة وفيوم.وأضاف الملا أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن نتائج مزايدة التنقيب التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، ثم يعقبها الإعلان عن مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر.ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، وتستهدف زيادته إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.والعام الماضي، غيرت مصر خريطة تجارة الغاز الطبيعي، بفضل إنتاجها المبكر من حقل ظهر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة وفقا لشركة الطاقة الإيطالية إيني.وفي شهر يناير الماضي، اجتمعت دول بشرق المتوسط، واتفقت على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.ويضم المنتدى مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

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