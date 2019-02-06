مصادر: الصدر اجتمع مع نصر الله و سليماني والهدف العامري

2019/02/06 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، عن اجتماع عقد في بيروت مؤخراً حضره مقتدى الصدر، زعيم تحالف "سائرون" العراقي، وحسن نصر الله، زعيم "حزب الله"، وقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن المصادر قولها ان سليماني توسط خلال الاجتماع بين الصدر وخصومه، ومنهم زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، في الخلاف حول تولي فالح الفياض حقيبة الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي، وهو ما يعارضه الصدر ويدعمه العامري.

و عقد، أمس، تحالف "سائرون" و"الفتح" اجتماعاً في بغداد لتنسيق المواقف بينهما حيال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بشأن بقاء عسكري أميركي طويل الأمد في قاعدة "عين الأسد" غرب العراق لمراقبة إيران.

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