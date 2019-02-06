تسليم 4 اجازات استثمارية بكلفة 16 مليار دينار في ذي قار

2019/02/06 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

سلمت ادارة هيئة استثمار محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء الاجازات الرسمية لـ (4) رخص استثمارية بكلفة 16 مليار دينار في حفل مصغر داخل مقر الهيئة بحضور المستثمرين المحليين.





وكالات:سلمت ادارة هيئة استثمار محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء الاجازات الرسمية لـ (4) رخص استثمارية بكلفة 16 مليار دينار في حفل مصغر داخل مقر الهيئة بحضور المستثمرين المحليين.وقال رئيس الهيئة عماد طارش العتابي للمربد، ان ادارة الهيئة صادقت مؤخرا على منح الموافقات الرسمية للمستثمرين بعد دراسة طلباتهم في انشاء عدد من المشاريع الاستثمارية والتي تضمنت مجمعين سكنيين في مدينة الناصرية لمنتسبي هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري فيما كان المشروعان الاخران عبارة عن انشاء مجمع تجاري ومحطة للوقود في قضاء الشطرة.

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