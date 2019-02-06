2019/02/06 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 54psv10e8KA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخاين هل الوكت مرتاح ..... بس الطيب مبهذل ☹️😭😔 قصيدة واقع حالنا بهذا الوقت ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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