قيادي في بدر يحذر من عودة كركوك إلى واجهة الأزمة مرة أخرى

2019/02/06 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

حذر مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الأربعاء إجراءات بعض الوزراء والمسؤولين الذين يدفعون للضغط من اجل اتخاذ قرارات ذات

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