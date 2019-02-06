بعد وقت قصير من تنفيذ الجريمة.. نجدة بغداد تعلن القبض على منفذي هجوم الحسينية

2019/02/06 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة نجدة بغداد، ليل الثلاثاء، القبض على "القاتل"، بالاضافة الى شخصين كانا برفقته، بجريمة منطقة الحسينية، شمال شرقي بغداد، بعد وقت قصير من تنفيذ جريمته.

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