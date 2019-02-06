2019/02/06 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيفانكا ترامب ترد على "جمع فتات الخبز" ردت إيفانكا ترامب وإخوانها على معرض فني جديد يجسد ابنة الرئيس وهي تجمع فتات الخبز.وعلقت إيفانكا على المعرض في تغريدة بقولها: "يمكن للنساء اختيار أن يطرحن بعضهن بعضا أرضا أو مساعدة بعضهن بعضا في النهوض ...وأنا اخترت الخيار الأخير".وقال شقيقها دونالد ترامب الابن، إنه "من المحزن، ولكن ليس من المفاجئ، أن نشاهد الناشطات النسويات يطلقن هجمات على أساس الجنس ضد إيفانكا ترامب.في عالم أولئك الناشطات- والكلام لشقيق إيفانكا- الهجمات على أساس الجنس "مباحة" إذا استهدفت خصومهن السياسيين".وقال إريك ترامب إن شقيقته "امرأة قوية فعلت للنساء أكثر من أي شخص في واشنطن العاصمة".ودعت جنيفر روبيل المسؤولة عن المعرض الجمهور إلى "رمي الفتات على السجادة، ومشاهدة إيفانكا وهي تواجه بكياسة الفوضى، بابتسامة عريضة".يشار إلى أن المعرض، الذي جاء بعنوان "إيفانكا تنظف بمكنسة الكهرباء" افتتح في الأول من فبراير وسيستمر حى 17 من الشهر نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيفانكا ترامب ترد على "جمع فتات الخبز") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيفانكا ترامب ترد على "جمع فتات الخبز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).