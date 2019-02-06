2019/02/06 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن-فيديو alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن-فيديو) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن-فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).