نيكي يرتفع 0.40% في بداية التعامل بطوكيو

2019/02/06 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:صعد مؤشر نيكي القياسي، اليوم الاربعاء، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وارتفع نيكي 0.40% مسجلا 20928.87 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% ليصل إلى 1587.49 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

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