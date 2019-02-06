بالوثيقة :ذي قار تطالب باطلاق توزيع الاراض لجميع الشرائح المستحقة

2019/02/06 | 08:38

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

طالبت مديرية بلديات ذي قار ، باطلاق توزيع قطع الاراضي السكنية لجميع الشرائح المجتمعية المستحقة لتوفر المساحات الكافية من الاراضي بعد التوسعات الاخيرة في التصاميم الاساسية .





شبكة اخبار الناصرية:طالبت مديرية بلديات ذي قار ، باطلاق توزيع قطع الاراضي السكنية لجميع الشرائح المجتمعية المستحقة لتوفر المساحات الكافية من الاراضي بعد التوسعات الاخيرة في التصاميم الاساسية .وطبقا لوثيقة رسمية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها فان مديرية البلديات طالبت ديوان المحافظة بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاطلاق توزيع الاراضي لجميع المستحقين وفقا للامر التشريعي 13 لسنة 2004 وقرار مجلس الوزراء المرقم 252 لسنة 2017 .

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