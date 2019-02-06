هبوط اسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

2019/02/06 | 08:42

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هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى في شهرين، مع تسلل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد إلى السوق في الوقت الذي ضغط فيه

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