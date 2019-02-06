شرطة الطاقة: تقرير مفتش الداخلية بشأن تورط ضباط في تهريب النفط

2019/02/06 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تقرير مفتش العام ل‍وزارة الداخلية حول تورط ضباط بتهريب مليون و800 ألف لتر من النفط، فيما أشارت

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