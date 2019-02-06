مجلس البصرة يكشف عن مشاريع وزارية سكنية متوقفة منذ 10 سنوات

2019/02/06 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، عن مجموعة مشاريع وزارية سكنية متوقفة منذ 10 سنوات، محذراً من تآكل هذه المشاريع واندثارها بمرور الزمن.وقال عضو مجلس المحافظة ناظم نمر في تصريح لـ /المعلومة/، إن “هناك خطة في البصرة لجلب شركة استشارية للتصميم والعمل من اجل الابتعاد عن التخبط والعشوائية في المشاريع الخدمية بالمحافظة، حيث وصل […]

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