استعدادات لافتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب ٢٠١٩

2019/02/06 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد معرض بغداد الدولي للكتاب لافتتاح أبوابه للفترة من 7 - 2 ولغاية 18 - 2، ومن الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وبمشاركة (650) دار للنشر، تتوزع بين مشارك أصالة ووكالة.ومعرض بغداد للكتاب من الفعاليات السنوية، التي تجري في العاصمة بغداد منذ عام 1978 ولغاية الآن.

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