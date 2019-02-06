موت المثقف

2019/02/06 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يموت "الاديب – المثقف" فقط حين تتوقف أعماله عن حمل صفة الإبداع، ويبقى خالدا كلما عدنا لكتاباته لنقرأ فيها ما نعيد اكتشافه في كل قراءة متأنية.

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