مسؤول هولندي يعلن إسلامه اثناء تأليفه كتاب ينتقد فيه الإسلام وأحكامه

2019/02/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

أعلن السياسي والنائب الهولندي السابق “يورام فان كلافرن” إسلامه، بعد أن أصبح يعتبر الرجل الثاني في حزب “بي في في” وهو حزب اليمين المتطرف المعادي للإسلام، والذي يعتبر ثاني أكبر حزب في هولندا.

والمدهش في الواقعة أن “كلافرن”، أنه أراد تأليف كتاب ينتقد فيه الإسلام وأحكامه، وأثناء بحثه الذي كان يجريه حول الإسلام تحضيرا لهذا الكتاب، اطلع على مسائل كثيرة غيرت رأيه تجاه الإسلام.

وكتب الخطيب بمركز السنة بلاهاي إلياس الرشيد، في تدوينة له على حسابه في فيسبوك “كان (يورام) أثناء فترة عضويته في البرلمان ممن أسهم بشكل كبير في المقترح القانوني بمنع النقاب وذلك بصفته اليد اليمنى للمتطرف المعادي للإسلام خيرت فيلدرز”.

وقال فان كلافرن عبر الإذاعة الهولندية، “إذا كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحا، وأعتقد ذلك، فأنا مسلم في الواقع”، معلنا أنه اعتنق الإسلام في نهاية أكتوبر.

وكان كلافرن قد قاد حربا ضد الاسلام لمدة 7 سنوات، في البرلمان الهولندي، حيث قال سابقاً إن “الإسلام كذبة والقرآن سم”.

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