المعموري يكشف عن ابرز نتائج اجتماع سائرون والفتح

2019/02/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري عن نتائج اجتماع تحالفي سائرون والفتح، واصفاً الاجواء التي رافقته بالإيجابية.

وقال المعموري “إن الاجتماع الذي عقد بين تحالفي سائرون والفتح جاء بهدف تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي تحول دون المضي قدماً في انجاح عمل الحكومة”، مبيناً “إن الجميع متفقون على توحيد الجهود لتلبية تطلعات الشعب العراقي والخرالعليا للبلاد”.

وأضاف المعموري “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من تحالفي سائرون والفتح لتحديد الموقف من عمل مجالس المحافظات”، مبيناً “إن اللجنة ستوصي اما بتجميد عمل مجالس المحافظات ويحل محلهم أعضاء مجلس النواب في كل محافظة أو وضع شروط ورقابة صارمة على أعضاء المجالس لتقديم الخدمات المناسبة للمحافظات”.

وأوضح المعموري “إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تفعيل العمل النيابي في الايام المقبلة والاسراع بتشريع القوانين التي تصب في مصلحة الشعب العراقي”، لافتاً إلى “إن الطرفين شددا على تشريع القوانين النيابية التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية”.

وتابع المعموري “ان المجتمعين متفقون على رفض أي تواجد لقوات أجنبية على الاراضي العراقية ورفض استهداف أي دولة كانت من الاراضي العراقية”، منوهاً إلى “إن العراق دولة ذات سيادة وليس أرضاً للصراعات الاقليمية والدولية”.

وأكد المعموري “إن الاجتماع الهام الذي عقد بين قيادات واعضاء تحالفي سائرون والفتح كان اجتماعاً ايجابياً من كل النواحي”، مشيراً إلى “انه ركز على مناقشة سبل توفير الخدمات لجميع لمواطنين في عموم البلاد بعيداً عن التشنجات والخلافات السياسية”.

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