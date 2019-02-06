الحلبوسي يؤكد ضرورة دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق

2019/02/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية السيد جَويْ هُد.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي “تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه جرى خلال اللقاء “بحث تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وكذلك مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب”.

واضاف البيان كما اكد الاجتماع “ضرورة دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق في مجال إعادة الإعمار والاستثمار بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة”.

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