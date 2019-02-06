2019/02/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهرت صور طفلا يغط في نوم عميق، خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس الأميركي.والتقطت عدسات المصورين الطفل جوشوا ترامب (11 عاما) نائما، وقد أسند رأسه إلى ظهر الكرسي، خلال خطاب ترامب عن حالة الاتحاد الذي استمر نحو ساعة و20 دقيقة.وكان جوشوا، وهو من ولاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو “الطفل النائم” بجوار ميلانيا أثناء خطاب ترامب؟) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو “الطفل النائم” بجوار ميلانيا أثناء خطاب ترامب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).