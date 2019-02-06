خبير: أميركا تتواجد في العراق وفق اتفاقية سرية مع العبادي وعبد المهدي

2019/02/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الامني كاظم الحاج، الاربعاء، أن القوات الاميركية تتواجد في العراق وفق اتفاقية سرية مع حكومات العبادي وعبد المهدي، مبيناً ان تلك القوات اعدت عدتها وقواعدها في عهد العبادي وطفت الى السطح خلال فترة عبد المهدي.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التحركات الاميركية اصبحت ضاهرة للعيان ومستفزة للعراقيين وبسلاح كامل وعودة […]

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