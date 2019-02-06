عقار جديد يمكن أن يكون علاجاً فعالاً لنقص الانتباه وفرط الحركة

2019/02/06 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشفت دراسة أمريكية حديثة، أن عقاراً جديداً أظهر نتائج فعالة في علاج الأطفال المصابين بنقص الانتباه وفرط الحركة.الدراسة أجراها باحثون في معهد كينيدي كريجر بجامعة جونز هوبكنز، ومركز جامعة نيويورك الطبي، ومستشفى ماساتشوستس في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology) العلمية.وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار "Dasotraline"، وهو دواء جديد لعلاج الأطفال والمراهقين والبالغين من نقص الانتباه وفرط الحركة، ولم يحصل بعد على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).وعالج الفريق مجموعة من الأطفال المصابين، تراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً بالعقار الجديد.وفي تجربة استمرت لمدة 6 أسابيع، تلقت مجموعة من الأطفال جرعة يومية من عقار "Dasotraline"، فيما تلقت مجموعة أخرى دواء وهمياً.وأظهرت التجربة أن من تلقوا الدواء الجديد بدا عليهم تحسن كبير بدءاً من الأسبوع الأول، واستمر بوتيرة ملحوظة طوال فترة الدراسة، بما في ذلك مقاييس النشاط الزائد وعدم الانتباه، مقارنة بالدواء الوهمي.ويعد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)، أحد أشهر أمراض اضطراب السلوك العصبي الذي يصيب الأطفال في مرحلة الدراسة، ويتعذر على المصابين به التركيز أو إعطاء الاهتمام الكافي لشيء محدد.وينتج المرض بسبب خلل عضوي في الأجزاء التي تتحكم في الانتباه والسيطرة على نشاط المخ، ما يجعلهم يعانون صعوبات في تنفيذ مهام معينة، ويتصرفون باندفاع ويتعرضون لمشكلات كثيرة.

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