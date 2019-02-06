وزير التخطيط يبحث مع عدد من النواب ملفي الاستثمار والخدمات

2019/02/06 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب العراقي، عن محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وواسط والديوانية، وجرى خلال اللقاء بحث ملفي الاستثمار والخدمات، وسبل تطويرهما، وإنجاز المشاريع المتأخرة، ولاسيما الخدمية منها.وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء، عزم الحكومة على استئناف جميع المشاريع المتوقفة، ولاسيما ذات نسب الإنجاز المتقدم منها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية تعتمد البعد السكاني ضمن خطة التنمية بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الزيادات السكانية المضطردة والموارد الاقتصادية المتاحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.من جانبهم اعرب السادة النواب عن ثقتهم برؤية وزارة التخطيط واستراتيجيتها، الرامية الى النهوض بالواقع التنموي، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وايلاء التنمية المكانية في المحافظات الاهتمام الكافي، مؤكدين حرص السلطة التشريعية على توفير سبل الدعم، وظروف العمل الملائمة، للجهات المعنية في السطلة التنفيذية.

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