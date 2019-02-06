الثقافة النيابية لـ'حسين نعمة': سنعمل على تشريع قانون تكريم المبدعين لتأمين العيش الرغيد لهم

2019/02/06 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، في اتصال هاتفي بالفنان حسين نعمة، اليوم الأربعاء، انها تعمل على تشريع قانون تكريم المبدعين لتأمين العيش الرغيد لهم.وذكر بيان للجنة تلقت "الغد برس" نسخة منه، "اننا نسعى بجد لتشريع قانون المبدعين والعلماء والفنانين والادباء لتأمين العيش الرغيد لمبدعي البلد بجميع اختصاصاتهم وتنوع ابداعاتهم تكريما لمسيرتهم الطويلة التي نحتت انجازاتهم ولوحاتهم على الصخور".

وشددت رئيس اللجنة سميعة الغلاب والاعضاء بشار الكيكي وحمدالله الركابي و علي غاوي بعد اطلاعهم على منشور الفنان الرائد حسين نعمة على ان "اللجنة قد وضعت ضمن اولوياتها انصاف تلك الشريحة التي تمثل الواجهة الثقافية والفنية والتراثية للعراق"، مبينة ان "من اولى أسسها احتضان تلك الشخصيات التي مثلت البلاد في محافل عربية وعالمية كثيرة على مدى العقود الماضية".واكدت الغلاب بعد اتصالها هاتفيا بالفنان حسين نعمة على اثر مناشدته انهم "سيعملون بفريق واحد لإنصاف المبدعين والعلماء والرواد والفنانين والادباء والكتاب خصوصا الاسماء اللامعة التي سطرت الكثير في ميدان الساحة الفنية والثقافية".وطالبت اللجنة الحكومة الاتحادية بـ"الاسراع في ارسال مشروع القانون ليتسنى للجنة درجه على جدول الاعمال في مجلس النواب تمهيدا لإقراره"، مؤكدة ان "ابواب اللجنة مفتوحة امام الجميع".وكان المطرب العراقي المعروف حسين نعمة قد وجه، امس الثلاثاء، دعوة عبر "فيسبوك" إلى دول خليجية وأوروبية، من أجل منحه إقامة فيها مع أفراد أسرته، بسبب ما وصفه بضنك العيش في العراق.

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